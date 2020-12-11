«Как быстро вы выросли!»: белым медвежатам из новосибирского зоопарка исполнилось два года

Медвежатам-двойняшкам исполнилось два года. Фото: новосибирский зоопарк.

11 декабря белым медвежатам Норди и Шайне из новосибирского зоопарка исполнилось два года. Это настоящие звезды зоопарка и любимцы публики. С первого дня их появления на свет сибиряки с восторгом наблюдали за медвежатами, радовались их играм, делали фото и видео. А мишки успели прилично вымахать за это время — теперь их почти не отличишь от мамы.

Новосибирцы помнят медвежат еще малютками. Фото: новосибирский зоопарк.

— Дорогие и любимые наши белые мишки! Желаю обрести настоящее медвежье счастье с водой, снегом и вторыми половинками! Пусть шубки всегда остаются беленькими и пушистыми!!!

— Нашим любимцам аж 2 года! Как быстро летит время! Даже медвежата быстро растут!

Хотя мишки подросли, но еще любят пристроиться к маме. Фото: новосибирский зоопарк.

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