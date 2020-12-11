Новосибирец три дня прожил в квартире с телом своей мертвой девушки

Тело девушки вывезли из квартиры только на третий день после ее смерти. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Житель Новосибирска три дня находился в одной квартире с телом своей погибшей девушки. Это произошло в многоэтажке на улице 1905 года. Как сообщили КП-Новосибирск в полиции, сибиряк заметил, что его 30-летняя сожительница не подает признаков жизни, и вызвал «скорую помощь».

— Мужчина вызвал медиков 8 декабря. Позже врачи «скорой помощи» вызвали сотрудников полиции. Женщина оказалась мертва. Ее сожитель ничего не смог пояснить. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также пояснили, что спецбригада вывезла тело сибирячки из квартиры только 10 декабря.

Напомним, похожий случай произошел 5 сентября: в доме на улице Менделеева тело женщины две недели пролежало в запертой квартире.

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