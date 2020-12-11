В Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею отремонтируют дома на улице Богдана Хмельницкого

Фасады домов в стиле сталинского ампира планируют отремонтировать. Фото: Валерий Панов.

Улицу Богдана Хмельницкого многие считают одной из самых красивых в Новосибирске. Известное в городе название «Красная горка» еще до войны носил обширный частный сектор от Сухого лога до нынешнего «Космоса».

Многоэтажки, наследие сталинского ампира, сейчас рушится и рассыпается. К началу молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году их фасады планируют покрасить, и не только со стороны улицы.

Рассказываем, какие еще необычные достопримечательности можно встретить на этой улице.

Еще один известный символ улицы - огромное яйцо во дворе дома № 35. Фото: Валерий Панов.

Главная площадь Богданки. Фото: Валерий Панов.

Архитектурный ансамбль ДК им. Горького — сердце Богданки. Здесь до сих пор есть свой театр, балет на льду, оркестр народных инструментов, хор ветеранов, песенные и танцевальные ансамбли. В гимнастических залах тренировался когда-то Олимпийский чемпион, депутат заксобрания Евгений Подгорный.

Трамвай № 11, появлявшийся на Богданке как чудо, в редкие часы, пару лет назад сменил № 14 и в час пик пользуется спросом. Весной 2020 года страшное ДТП, в котором погиб телеведущий Антон Лучанский, стало поводом к разговору об остановочных платформах для пассажиров трамваев.

Много копий сломано в спорах о нужности-ненужности трамвая на Богданке. Фото: Валерий Панов.

В верхней зоне Павловского сквера с памятником воину-победителю когда-то стоял лагерь строительного отделения СибЛага. Богданку строили советские заключенные и репрессированные, среди них был и автор сказок про обезьянку Жаконю Юрий Магалиф.

Красоту Богданке придают липы — они прижились не сразу, но разрослись благодаря теплотрассе и давно переросли дома.

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