В Новосибирске банду подростков, которая грабила кафе и магазины, отдали под суд

В сумме молодые люди совершили 33 кражи и грабежа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дзержинский районный суд вынес приговор банде подростков из Новосибирска, которые во главе с 25-летним мужчиной промышляли кражами и грабежом.

— По данным следствия, 4 подростка от 14 до 16 лет и 25-летний молодой человек с мая по октябрь 2019 года похищали из автомобилей аккумуляторы и продавали их. Также она разбивали окна в киосках и похищали из касс деньги, несколько раз обкрадывали магазины и кафе. Ущерб составил более 200 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Объем уголовного дела составил 25 томов.

Двоих подростков отправили в воспитательную колонию на 1,5 года. Еще двоим дали 1,5 года лишения свободы условно. 25-летнего мужчину приговорили к 1,5 годам в колонии общего режима.

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