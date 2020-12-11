Введена в эксплуатацию автоматизированная установка тактового налива нефтепродуктов

Фото: АО «Транснефть - Западная Сибирь».

Производственный объект построен на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Сокур» в Новосибирской области.

Работы выполнены в рамках комплексной программы реконструкции площадочных объектов станции. Цель - поддержание высокого уровня надежности работы ЛПДС, оснащение высокотехнологичным оборудованием с соблюдением стандартов экологической и промышленной безопасности.

Установка обеспечивает выполнение операций по наливу нефтепродуктов на качественно новом технологическом уровне. АУТН способна производить автоматизированное наполнение железнодорожных вагонов-цистерн на двух подъездных путях, на каждый из которых подается по 14 цистерн. Одновременно может производиться налив в четыре цистерны, наполнение каждой занимает не более 13 минут. По окончании процесса осуществляется автоматическое взвешивание цистерн с определением массы отгружаемого нефтепродукта.

Системы автоматизации, используемые в работе АУТН, представляют собой передовые отечественные разработки. Их применение позволяет максимально минимизировать участие работников. Процесс налива нефтепродуктов осуществляется с автоматизированных рабочих мест операторов с применением дистанционного управления.

Постоянный мониторинг уровня нефтепродуктов в процессе и по окончании налива, передача, формирование данных и оформление сопроводительных документов для отгрузки также происходит полностью в автоматическом режиме. Кроме того, АУТН оснащена автоматизированными системами видеоконтроля, распознавания номеров вагонов-цистерн и системой контроля загазованности. Установка рекуперации позволяет значительно уменьшить концентрацию паров углеводородов за счет применяемого принципа конденсатно-абсорбционной технологии.

Строительство автоматизированной установки тактового налива на ЛПДС «Сокур» стало завершением одного из ключевых этапов реализации комплексной программы реконструкции площадочных объектов станции. С вводом АУТН в эксплуатацию налив нефтепродуктов будет осуществляться только через нее, планируемый объем - порядка 1,8 млн тонн дизельного топлива и автомобильного бензина в год. В текущем году объем налива нефтепродуктов на ЛПДС составил 0,8 млн тонн.

Справка «КП»

Реализация комплексной программы реконструкции площадочных объектов ЛПДС «Сокур» рассчитана на шесть лет и завершится в 2023 году. В настоящее время на станции закончено строительство пожарного депо, административно-бытового комплекса с контрольно-пропускным пунктом, резервуаров для хранения нефтепродуктов на площадке «Сокур-2». Ведется реконструкция подъездных путей, внутриплощадочных дорог.