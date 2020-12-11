В Новосибирске пенсионерка хочет отсудить у магазина 800 тысяч рублей за то, что упала там

Пенсионерка, пострадавшая в гипермаркете, хочет отсудить у холдинга 800 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пожилая сибирячка хочет отсудить у крупного торгового холдинга 800 тысяч рублей за то, что пострадала в их магазине. Об этом сообщили на сайте Дзержинского районного суда, куда поступил иск.

— 25 августа 2020 года женщина, находясь в гипермаркете на улице Автогенная, запнулась о металлическое препятствие на полу торгового зала и упала на бетонный пол. Она получила травмы, ее госпитализировали на «скорой помощи». Истице причинен тяжкий вред здоровью, проведено оперативное лечение, — рассказали в пресс-службе суда.

Сейчас пенсионерке требуется курс реабилитации. Суд назначил заседание по делу на 19 января 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru