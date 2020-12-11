Перекрытие улицы Крылова в Новосибирске в декабре 2020 года: рассказываем, когда закончится ремонт

В центре Новосибирска ограничили движение автомобилей. Фото: Мария ЕВСТИГНЕЕВА

Стало известно, когда закончится перекрытие улицы Крылова в Новосибирске в декабре 2020 года. Движение ограничат почти до конца года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— До 25 декабря на 10 метров сужается проезжая часть на перекрестке улиц Крылова и Мичурина возле дома № 20 по улице Крылова. Ограничение движения связано с ремонтом на теплотрассе, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть внимательными и заранее позаботиться об объезде улицы.

Напомним, до 30 декабря также ограничили движение автомобилей на площади Труда. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.

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