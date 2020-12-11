В Новосибирске иномарка сбила маму с дочкой, переходивших дорогу

Женщина и ее дочь переходили дорогу не по пешеходному переходу. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Днем в пятницу, 11 декабря, в Ленинском районе Новосибирска кроссовер сбил на дороге маму с дочкой, которые переходили дорогу. Обеих увезли в больницу.

— В 14:20 36-летний водитель на автомобиле «Toyota Harrier» двигался по улице Котовского и у дома № 2В вне зоны пешеходного перехода наехал на двух пешеходов: девушку 15 лет и ее маму. В результате ДТП мама получила травму головы и рваные раны лица, ее дочь — травму правой ноги— сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия

Напомним, утром 11 декабря еще одно ДТП случилось в Ленинском районе: «Киа Соренто» врезался в трамвай. В той аварии никто не пострадал.

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