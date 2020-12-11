В мэрии рассказали, как будут праздновать Новый год — 2021 в школах и детсадах Новосибирска

В школах и детсадах Новый год отметят в узком кругу. Фото: Даба ДАБАЕВ

Праздновать Новый год — 2021 в школах и детсадах Новосибирска будут без приглашенных аниматоров. Кроме того, есть еще ряд требований. О них рассказал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

— Праздники проводятся внутри школы или детского сада. В мероприятии участвует не более 50 человек, рекомендуется проводить их в режиме групповой изоляции: в детских садах — в составе группы, в школах — в составе класса, — отметил Рамиль Ахметгареев.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в регионе продлили режим повышенной готовности до конца марта. Под запретом все массовые мероприятия. Кроме того, в общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

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