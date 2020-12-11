В Новосибирске коронавирусом заболели 172 человека за сутки: выздоровело больше

В Новосибирске за сутки из больницы выписали более 200 пациентов, переболевших коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятницу, 11 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 172 человек, при этом выздоровели 216 пациентов, умерли 7 человек.

На данный момент в реанимации находится 151 человек, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 39 пациентов.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 24629 человек, в том числе у 1487 детей, выздоровели 20297 пациентов, умерли 820 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В Новосибирске с 11 декабря все школьники будут учиться очно, но новогодние каникулы им продлили до 17 января. Губернатор Андрей Травников спрогнозировал рост количества заболевших ковидом в новогодние каникулы. Он поручил минздраву и Роспотребнадзору разработать план, как лучше себя обезопасить в период праздников.

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