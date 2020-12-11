В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли семь человек.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В пятницу, 11 декабря, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще семь пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Это мужчины в возрасте 59 лет, 63 года, 76 лет, 82 года и женщины в возрасте 61 год, 63 года и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 820 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас в реанимации находится 151 человек, на ИВЛ — 39 пациентов.
За последние сутки инфекцию обнаружили у 172 человек, выздоровели 216 пациентов.
С начала вспышки коронавирусом заболели 24629 человек, в том числе 1487 детей, выздоровели 20297 пациентов.
В Новосибирске стартовала вакцинация от коронавируса. В регион уже привезли первую партию вакцины — 1000 доз. Один флакон лекарства рассчитан на пять человек. Каждому пациенту вводят по 0,5 миллилитров препарата. Первыми начали прививать медиков.
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