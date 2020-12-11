31 декабря 2020 года в Новосибирске: губернатор сделал заявление, будем ли этот день рабочим или выходным

Стало известно будет ли 31 декабря в Новосибирске выходным. Фото: Даба ДАБАЕВ

Стало известно, будет ли 31 декабря 2020 года в Новосибирске выходным днем. Губернатор Андрей Травников сделал заявление на пресс-конференции 11 декабря.

— Наверное, нужно открыть глаза всем жителям, в том числе и Новосибирской области: ни губернатор, ни даже мэр Бердска не может объявить 31 декабря выходным днем для всех жителей. Это могут сделать только работодатели. Я — работодатель для тех, кто работает в этом здании. Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области — по возможности сделайте выходной день, по крайней мере, для женщин, на них выпадают основные хлопоты по подготовке к празднику, — обратился глава региона.

Также Андрей Травников уточнил, что он сам и его коллеги будут работать 31 декабря.

Напомним, власти еще 29 областей и субъектов федерации отказались признать 31 декабря 2020 года выходным днем. В том числе Москва, Омская область и Кузбасс.

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