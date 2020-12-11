«Машина — в хлам»: новосибирец разбил кроссовер «KIA Sorento» в ДТП с трамваем

Кроссовер врезался в трамвай в Ленинском районе Новосибирска. Фото: «АСТ-54»

В пятницу, 11 декабря, в Ленинском районе Новосибирска на улице Котовского, недалеко от пересечения с улицей Блюхера, кроссовер «KIA Sorento» влетел в трамвай. От удара у автомобиля снесло переднюю часть. По словам водителей, машину вряд ли можно будет восстановить.

— Движение трамваев в сторону площади Карла Маркса остановлено, — сообщают очевидцы.

В ГИБДД Новосибирска прокомментировали аварию.

— В ДТП никто не пострадал. Оно оформлено с материальным ущербом, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

По данным «2ГИС» город стоит в 6-балльной пробке.

Напомним, в Новосибирске третий день подряд идет снег. Водителей предупредили о том, что на дороге очень скользко. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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