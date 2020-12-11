Пробки в Новосибирске 11 декабря 2020 года: город снова встал в 8-балльном заторе

Из-за снега Новосибирск третий день парализуют пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 11 декабря 2020 года: в городе третий день подряд идет снег.

Обильные осадки привели к 8-бальному затору на дорогах. Ситуацию осложняют ДТП. Аварии произошли сразу в нескольких районах города. Водители жалуются, что на то, что снова будут вынуждены опоздать на работу.

Трудно проехать по улице Богдана Хмельницкого. В «2ГИС» водители сообщают об аварии.

Итак, трудно проехать на улице Кропоткина, Немировича-Данченко и площади Лыщинского.

— Привет, друзья! Пробка уже как родная, — пишут водители в «2ГИС».

Кроме того, затор образовался на площади Труда и прилегающих к ней улицах. Там произошло сразу два ДТП.

Пробка собирается и на площади Станиславского. Как сообщают водители, там автобус задел «Лексус».

Также стоит улица Станционная. Там сломался джип.

Напомним, синоптики прогнозируют 11 декабря снег, гололед на дорогах и снежные заносы. Водителей просят быть особо внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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