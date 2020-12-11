Погода в Новосибирске на 11 декабря 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске снова будет снег. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске 11 декабря 2020 года: на дорогах гололед и снежные заносы. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -8 до -10 градусов. Ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. В Новосибирске снова пойдет снег. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы. Днем температура воздуха составит -8 — -10 градусов. В течение дня возможно похолодание. Будет пасмурно. По области столбик термометра местами опустится до -17 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -10 градусов, днем — -10 градусов, а вечером будет -13 градусов.

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