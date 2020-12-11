Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске коронавирусом заболели больше 24 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 декабря 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1387 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 24457 человек, в том числе у 1471 ребенка, при этом выздоровел 20081 пациент, скончались 813 человек.

В Новосибирске стартовала вакцинация от коронавируса. В регион уже привезли первую партию вакцины — 1000 доз. Один флакон лекарства рассчитан на пять человек. Каждому пациенту вводят по 0,5 миллилитров препарата. Первыми начали прививать медиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые в важных списках: кому уже поставили вакцину от коронавируса в Новосибирске и что испытали эти люди.

Корреспондент КП-Новосибирск увидел собственным глазами, как начинается в городе вакцинация и поговорил с пациентами. (подробнее)