«Не помнит, как ее зовут»: сибиряки ищут родных бабушки, потерявшейся в Искитиме

Искитимцы ищут родственников заблудившейся бабушки. Фото: "Подслушано в Искитиме"

В Искитиме в подъезде дома на улице Индустриальной нашли заблудившуюся пенсионерку. Как рассказал КП-Новосибирск очевидец, пожилая женщина страдает потерей памяти.

— Эту бабушку нашли мои соседи. Как она зашла в подъезд, понятия не имею. Говорят, что она себя хорошо чувствует, только ничего не помнит. Не помнит, откуда она и как ее зовут. Возраст ее тоже не смогли понять. Соседи приютили ее пока у себя, ждут полицейских, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Даниил Носов.

Сибиряк опубликовал пост в соцсетях, чтобы искитимцы помогли опознать бабушку.

Напомним, ранее в Новосибирске терялась 74-летняя женщина. Она осталась ждать мужа на улице возле магазина, но как только он вернулся, то увидел, что жены нет. Вскоре сибирячку нашли волонтеры отряда «Лиза Алерт».

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