В Новосибирске иномарка врезалась в грузовик: погибли два человека

"Ниссан" сильно смяло после столкновения. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Днем в четверг, 10 декабря, на Северном объезде в аварии погибли два мужчины. Они ехали на иномарке, которая столкнулась на трассе со встречным грузовиком.

— В 16:45 на 43-м километре Северного объезда водитель автомобиля «Ниссан», который ехал со стороны Коченево в сторону Мошково, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовиком «Скания». В итоге погибли двое мужчин 39 и 42 лет. Сейчас сотрудники ГИБДД и следствия выясняют, кто из них был водителем, а кто — пассажиром, — сообщил КП-Новосибирск начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Сотрудники ГИБДД выясняют, кто из мужчин был за рулем. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Автомобиль сильно покорежило, погибших пришлось доставать с помощью спасательного оборудования.

Напомним, 8 декабря в Барабинском районе также случилась авария, в которой погибли мужчина и женщина.

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