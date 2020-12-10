Погода в Новосибирске на 31 декабря 2020 года: что обещают синоптики

Синоптики обещают морозы и снегопады в новогоднюю ночь Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 31 декабря 2020 года будет довольно морозной: как рассказали в новосибирском гидрометцентре, за последние 120 лет наблюдений средняя температура в новогоднюю ночь составляла от -10 до -20 градусов

— Самые холодные зимы пришлись на 60-е и 70-е годы, тогда температуры падали ниже -30 градусов. Однако за последние 20 лет мы зарегистрировали три потепления в Новый год — от -2 до -6 градусов, — сообщила начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Ранее в Западно-Сибирском гидромтецентре сообщали, что погода в декабре 2020 года будет на 1...2 градуса выше климатической нормы. На погоду влияет облачность и снегопады, за счет снежного покрывала воздух оставыет гораздо медленее, отметили синоптики.

Согласно предварительному прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра:

31 декабря 2020 года днем -12...-14 градусов, ночью -18...-20 градусов. Облачно, осадки в виде умеренного снега.

1 января 2021 года днем -14 градусов, ночью -20 градусов. Облачно, местами снегопады.

По данным «Яндекс. Погоды»:

31 декабря 2020 года днем -12 градусов, ночью -11 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер около 7 м/с.

1 января 2021 года днем -12 градусов, ночью -16 градусов. Пасмурно, снегопады. Ветер около 8,3 м/с.

Центр «Фобос» сообщает:

31 декабря 2020 года днем -7 градусов, ночью -21 градус. Облачно, умеренный снег.

1 января 2021 года днем -26 градусов, ночью -31 градус. Пасмурно, без осадков.

КРАТКО О ПОГОДЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ:

Самая теплая новогодняя ночь:

1 место — в 2002 году было -2 градуса мороза

2 место — в 2017 году было -6,6 градусов мороза

3 место — в 2014 году было -8 градусов мороза

Самая холодная новогодняя ночь — в 1930 году было -43 градуса мороза

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