«Все белое-белое и очень красивое»: лучшие фото снегопада в Новосибирске 10 декабря 2020 года

Снегопад порадовал новосибирцев. Фото: Татьяна Сафронова.
Публикуем лучшие фото снегопада в Новосибирске 10 декабря 2020 года. В Новосибирск снова пришла метель, на город опустились миллионы снежинок. Сибиряки тут же схватились за телефоны и фотоаппараты, запечатлев красоту на снимках. Особенно живописные кадры получились в парках.
Сегодня было особенно хорошо гулять в парках. Фото: Татьяна Сафронова.
Снег украсил дворы.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Из окон многоэтажек видно заснеженные крыши.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Напомним, 8 декабря в Новосибирске также прошел снегопад. Жителей города он порадовал, они с удовольствием вышли на прогулку.
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