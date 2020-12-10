«Все белое-белое и очень красивое»: лучшие фото снегопада в Новосибирске 10 декабря 2020 года

Снегопад порадовал новосибирцев. Фото: Татьяна Сафронова.

Публикуем лучшие фото снегопада в Новосибирске 10 декабря 2020 года. В Новосибирск снова пришла метель, на город опустились миллионы снежинок. Сибиряки тут же схватились за телефоны и фотоаппараты, запечатлев красоту на снимках. Особенно живописные кадры получились в парках.

Сегодня было особенно хорошо гулять в парках. Фото: Татьяна Сафронова.

Снег украсил дворы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Из окон многоэтажек видно заснеженные крыши. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Напомним, 8 декабря в Новосибирске также прошел снегопад. Жителей города он порадовал, они с удовольствием вышли на прогулку.

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