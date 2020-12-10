Пробки в Новосибирске 10 декабря 2020 года: город сковали 9-балльные заторы

Причиной пробки в Новосибирске стал снегопад.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 10 декабря 2020 года: на дорогах снова не проехать. Вечерний снегопад сильно затормозил движение машин. Водители жалуются, что сразу в нескольких районах Новосибирска сложно проехать.
Самые большие пробки возникли на Димитровском и Октябрьском мостах. Также сложно проехать по Ипподромской магистрали, Красному проспекту, улицам Кирова, Военной, Фабричной, Ватутина, Советскому и Мочищенскому шоссе. «2Гис» оценивает уровень заторов в 9 баллов.
Новосибирцы долго добираются до дома по пробкам. Фото: "2Гис"
— Стоим уже минут 15.
— И такое каждый день! — пишут уставшие автомобилисты.
Напомним, такая же ситуация была во вторник, 8 декабря. Из-за снегопада во всем Новосибирске утром и вечером были пробки. Причем тогда, когда сибиряки спешили из офисов домой, уровень заторов достиг максимальных 10 баллов.
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