В Новосибирске живодер выстрелил в голову 4-месячному котенку

На голове у котенка была странная шишечка, которая вызывала боль. Фото: https://vk.com/s7lepestok

В Новосибирске врачи помогли 4-месячной кошечке — извлекли из ее головы пульку от пневматической винтовки. Малышку принесли ветеринарам волонтеры из новосибирского центра по проблемам домашних животных. На голове у котенка была шишечка, которая не давала покоя.

— Кошечке было больно, когда ее гладили по голове. Со временем шишечка изменилась, стала подвижная и приобрела более острый и четкий контур. Мы стали подозревать, что это не просто какой-то жировик, а инородный предмет. Свозили котенка в клинику — оказалось, что в голове пуля от пневматической винтовки! Грустно, но скорее всего, человек, который стрелял, просто развлекался, — рассказали волонтеры ЦПДЖ.

Врачи извлекли пуля из головы котенка. Фото: https://vk.com/s7lepestok

Теперь Пулька проходит реабилитацию. А волонтеры центра хотят сделать ей подарок — найти доброго и заботливого хозяина к Новому году.

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