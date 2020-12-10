Водителя, который насмерть сбил подростка под Новосибирском, отправили в колонию на 7 лет

Трагедия произошла в начале августа. Фото: ГУМВД по НСО.

Суд на 7 лет отправил в исправительную колонию 23-летнего водителя, который насмерть сбил 17-летнего подростка в Куйбышеве. Мужчина сел за руль пьяным. Сделав неудачный маневр, он наехал на обочину и сбил 19-летнюю девушку и 17-летнего парня, который скончался на месте

— Водителю назначено наказание — 7 лет лишения свободы в исправительной колонии. Он также на 3 года лишается права управлять транспортом. С обвиняемого взысканы: в пользу погибшего подростка материальный ущерб в сумме 443 140 рублей и компенсация морального вреда 1 миллион рублей; в пользу пострадавшей девушки — компенсация морального вреда 250 тысяч рублей, — сообщается на сайте Куйбышевского районного суда.

Напомним, трагедия произошла ночью 8 августа. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, 17-летний подросток вышел на дорогу, чтобы спасти котенка. Через несколько секунд иномарка сбила его насмерть и задела девушку, которая после ДТП попала в больницу.

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