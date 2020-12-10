Куда сходить в Новосибирске

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Куда сходить, чем развлечься, как провести выходные – вопросы, которыми задаются многие. Чтобы с начала декабря и до конца новогодних праздников у вас больше не возникало таких вопросов и вы всегда знали, как интересно провести время, мы собрали для вас увлекательные мероприятия Новосибирска.

Вся информация на нашем проекте: https://www.kp.ru/best/nsk/new-year-nsk/ . Заходите и выбирайте дату в календаре.

Кроме мероприятий вы найдете здесь много полезной информации по Новому году.

Кстати, чтобы составить для вас новогоднее меню и список подарков, мы специально позвали новосибирского шеф-повара Максима Максименко и новосибирского астролога Елену Альмах. Поэтому мы уверены, что подарки точно порадуют, а новогодние блюда удивят.

Заходите на новогодний проект и готовьтесь к Новому году вместе с нами!