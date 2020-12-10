В Академгородке у магазина двое мужчин внезапно потеряли сознание и умерли

В Академгородке внезапно умерли двое мужчин на улице. Фото: Светлана Книжник

В четверг, 10 декабря, около 13.00 в Советском районе Новосибирска у магазина на улице Иванова внезапно потеряли сознание и умерли двое мужчин. Известно, что между собой они знакомы не были. На вид новосибирцам было около 50 лет.

Как сообщает издание «Навигатор», их тела до сих пор лежат у магазина.

По словам очевидцев, один мужчина вошел в магазин «Шоколадка» с родными. Там ему стало плохо. Новосибирец упал и умер.

Другой житель микрорайона «Щ» потерял сознание на тротуаре, примерно в ста метрах от светофора. У него в пакете были бутылки с алкоголем.

Полицейские ждут спецавтотранспорт, который увезет тела на судмедэкспертизу. Она установит точную причину смерти новосибирцев.

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