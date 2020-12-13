Общественный транспорт в Новосибирске 31 декабря 2020 года: как будет работать, до сколько можно будет уехать домой в Новый год

Работу транспорта не продлят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как будет работать общественный транспорт в Новосибирске 31 декабря 2020 года - важный вопрос, который волнует сибиряков перед Новым годом. В мэрии сообщили, что продлевать работу автобусов, троллейбусов и трамваев в праздничную ночь не будут.

— 31 декабря 2020 года работа пассажирского транспорта будет осуществляться в штатном режиме. Решения о продлении работы пока не принималось в связи с действие режима повышенной готовности и запретом на проведение массовых мероприятий, — сообщили КП-Новосибирск в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Ранее власти Новосибирска предупредили, что 31 декабря 2020 года метрополитен также будет работать в штатном режиме и закроется до полуночи.

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