Новосибирский минздрав ответил на обвинение, что отключение кислорода в больнице привело к смерти пациента

Родные умершего от коронавируса новосибирца обвинили в его смерти больницу. Фото: КП

В министерстве здравоохранения Новосибирской области ответили на обвинение в том, что из-за отключения кислорода в больнице №11 умер пациент.

— Инфекционные госпитали, где лечат больных коронавирусом, оборудованы системой централизованного снабжения медицинскими газами. Подача кислорода пациентам происходит непрерывно. Во время заправки газификатора отключения кислорода не происходит. Систему подачи газа в момент заправки, переключают на кислородную рампу с автономными кислородными баллонами, — сообщили в минздраве.

Напомним, родные умершего от коронавируса новосибирца обратились в СМИ. Они обвинили больницу в гибели мужчины. По словам родных, его состояние ухудшилось после того, как в больнице якобы на несколько часов отключили кислород.

После скандала руководство больницы намерено обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.

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