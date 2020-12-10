Работа метро в Новосибирске 31 декабря 2020 года: до сколько можно будет уехать домой в Новый год

Метро закроется до полуночи Фото: Алена МАРТЫНОВА

Городские власти сообщили, как будет работать метро в Новосибирске 31 декабря 2020 года. Мэр Анатолий Локоть предупредил — новосибирский метрополитен не будет продлевать работу, как это было в предыдущие годы. Это связано с тем, что в этот день не будет массовых мероприятий. Их отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

— Мы не планируем никаких массовых мероприятий в условиях эпидемиологической ситуации. Поэтому специальных решений по транспорту не принималось, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В предыдущие годы власти Новосибирска традиционно продлевали работу метро на Новый год, чтобы горожане могли встретить Новый год на главной елке Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru