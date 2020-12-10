В Новосибирске после избиения таксистки следователи возбудили еще одно уголовное дело

На самого старшего участника избиения таксистки завели еще одно уголовное дело. Фото: соцсети

В Новосибирске на 23-летнего участника избиения таксистки завели еще одно уголовное дело. Его обвиняют в том, что он вовлек подростков в совершение особо тяжкого преступления.

— 4 декабря 2020 года выпивший 23-летний мужчина предложил подросткам покататься по городу на чужом автомобиле. Несовершеннолетние согласились. После этого около продуктового магазина на улице Одоевского в Первомайском районе они напали на таксистку, чтобы забрать у нее машину. Толпа нанесла ей не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям. После чего они угнали автомобиль и поехали кататься , — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас новосибирец находится под арестом.

Напомним, жуткие кадры жесткого избиения таксистки вирусом разлетелись по соцсети. Ролик не оставил равнодушных. Люди требовали наказать толпу, избившую таксистку. Нападавших оперативно задержали полицейские. Сейчас пострадавшая сибирячка проходит лечение, а неравнодушные жители города починили ей автомобиль бесплатно.

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