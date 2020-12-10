Погода в Новосибирске на выходные 12 и 13 декабря 2020 года: когда закончатся снегопады

В субботу будут сильные снегопады
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Погода в Новосибирске на выходные 12 и 13 декабря 2020 года будет морозной и снежной. В Западно-Сибирском гидрометцентре предупредили — нас ждут метели, которые не закончатся до понедельника.
— С началом этой недели смог над Новосибирском рассеялся, ему на смену пришел атлантический циклон. Воздушные массы несут нам небольшое потепление, и в субботу мы ждем обильные снегопады, возможно, усиление ветра. Предупреждаем водителей о метелях, поземках и ухудшении видимости на дорогах из-за снега, — сообщила начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
По данным Западно-Сибирского УГМС:
12 декабря температура днем в Новосибирске составит -10…- 12 градусов, в Новосибирской области — от -10 до -15 градусов. Ночью в городе -15…-17 градусов, по области от -15 до -20 градусов. При прояснениях ночью до -26 градусов.
Облачно, сильные снегопады, местами метели. Ветер Северо-Западный, 4-9 м/с, в порывах до 14 м/с.
13 декабря температура днем в Новосибирске составит -10…- 12 градусов, в Новосибирской области — от -9 до -14 градусов. Ночью в городе -15…-17 градусов, по области от -14 до -19 градусов.
Облачно, умеренные снегопады. Ветер Западный, 4-9 м/с, в порывах до 14 м/с.
«Яндекс.Погода» сообщает:
12 декабря температура днем в Новосибирске составит -10…- 11 градусов. Ночью в городе -12…-14 градусов. Пасмурно, небольшой снег.
13 декабря температура днем в Новосибирске составит -11…- 12 градусов.Ночью в городе -13…-14 градусов. Пасмурно, небольшой снег.
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