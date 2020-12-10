В Новосибирске коронавирусом заболели 170 человек за сутки: выздоровело больше

В новосибирске коронавирусом за сутки заболели 170 человек. Фото: КП

В четверг, 10 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 170 человек, при этом выздоровели 190 пациентов, умерли 7 человек.

На данный момент в реанимации находятся 194 человека, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 37 пациентов.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 24457 человек, в том числе у 1471 ребенка, выздоровели 20081 пациент, умерли 813 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В Новосибирске с 11 декабря все школьники будут учиться очно, но новогодние каникулы им продлили до 17 января. Губернатор Андрей Травников спрогнозировал рост количества заболевших ковидом в новогодние каникулы. Он поручил минздраву и Роспотребнадзору разработать план, как лучше себя обезопасить в период праздников.

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