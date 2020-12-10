В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: что о них известно

Коронавирусом за сутки заболели семь человек. Фото: КП

В четверг, 10 декабря, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще семь пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 54 года, 71 год, 72 года, и женщины в возрасте 52 года, 59 лет, 61 год, 63 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 813 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 194 человека, на ИВЛ — 37 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 170 человек, выздоровели 190 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 24457 человек, в том числе 1471 ребенок, выздоровел 20081 пациент.

Новосибирский минздрав признал, что учитывает в ковид-статистике не все тесты. Об этом говорили участники круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды».

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