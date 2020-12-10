На площадке МТС Live выступила новосибирская группа «Буерак»

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Формат проекта - серия коротких студийных выступлений и небольших интервью молодых и андеграундных артистовна площадке МТС Live и в официальных сообществах МТС в социальных сетях. Концерт дуэта «Буерак» можно посмотреть в пилотном выпуске Студии МТС Live с 8 декабря 2020.

В декабре 2020 года и на новогодних праздниках МТС планирует представить в новом студийном формате также группы и ssshhhiiittt! и Mirele.Все видео выступлений доступны абонентам любых операторов, а для клиентов МТС, кроме общедоступных записей, будет создаваться эксклюзивный контент - интервью, отдельно записанные песни и другие материалы с музыкантами.

В рамках проекта МТС предоставляет платформу, которая поможет раскрыть музыкантов для широкой публики - связать аудиторию с артистом в формате выступления и презентации группы, что особенно актуально в период ограничений, связанных с пандемией. При условии востребованности формата до конца 2022 года МТС планирует сотрудничество с актуальными российскими и иностранными исполнителями в Студии МТС Live. Подбирать артистов для проекта будет экспертнаякоманда МТС Энтертеймент на основе исследования рынка и с использованием подробного анализа аудитории исполнителей на основе Big Data МТС.

- Мы строим цифровой «мост» между аудиторией и артистами - начиная с марта 2020 года, МТС организовала на платформе МТС Live 21 онлайн-концерт с известными артистами, аудитория которых превысила 60 миллионов просмотров. Новый студийный формат позволит поддержать артистов, известных по клубным или фестивальным выступлениям. Они получат более широкую заинтересованную аудиторию и смогут в перспективе расширить количество своих живых выступлений, а мы продолжим изучение музыкальных сегментов, чтобы расширять список этих артистов для нашей аудитории, - отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.