Стала известна причина пожара в школьном автобусе, который вспыхнул в селе под Новосибирском

Автобус загорелся после того, как из него вышли ученики. Фото: Александр Борискин

В четверг, 10 декабря, в министерстве образования Новосибирской области прокомментировали пожар в школьном автобусе в селе Виноград. Транспорт загорелся после того, как из него вышли ученики. Возгорание в автобусе потушил водитель.

— В автобусе загорелась катушка зажигания в подкапотном пространстве. Перед рейсом он прошел техосмотр. Неисправности выявлены не были. Сейчас комиссия вместе с экспертами проводит проверку, чтобы установить причину неисправности, — рассказали в минобре.

Сейчас учеников до школы возит другой автобус.

Напомним, как горит школьный автобус, снял на видео очевидцы. Об этом взволнованные сибиряки сообщили в соцсетях.

— Хорошо, что он доехал до конечной остановки, неизвестно, что было бы, если б это случилось на ходу, — писали родители в мессенджерах.

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