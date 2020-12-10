Новосибирцы скупили живые елки за 12 тысяч рублей за три недели до Нового года

Новосибирцы предпочитают искусственным елкам живые. Фото: Даба ДАБАЕВ

Продавцы елочных базаров рассказали о том, что первую партию живых пихт и елок новосибирцы уже раскупили. И это несмотря на то, что до Нового года осталось три недели. Людей не пугают высокие цены на пушистых красавиц.

Одним из первых открылся елочный базар у ДК «Строитель». Там продают исключительно пихты, которые везут в Новосибирск из питомника на границе Хакасии и Кузбасса.

— В зависимости от размера дерево стоит от 1 до 12 тысяч за дерево. Люди хотят создать себе праздничное настроение, ведь год был тяжелым. Многие в этом году отказались от искусственных елок, хотят натуральных с запахом, — рассказали продавцы изданию «Сибкрай.ru».

Многие покупатели оплачивают товар, но оставляют его на хранение на елочном базаре. В уличных условиях пихта не засохнет и не потеряет свои иголки до праздника.

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