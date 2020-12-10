«Мы его боимся»: новосибирцы сняли на видео неадекватное поведение водителя на дороге

У ТЭЦ столкнулись два кроссовера. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске у ТЭЦ, на проезде Энергетиков, столкнулся «Land Rover Discovery» и «SsangYong Actyon». Автомобилисты сняли на видео, что было до того как кроссоверы встретились. Это произошло вечером 9 декабря.

— «Land Rover» ведет себя на дороге неадекватно. Мы боимся к нему приближаться. Он включил аварийный сигнал, выехал на встречную полосу, притер «Subaru», но не остановился. Далее он вернулся в свою полосу, но через некоторое время снова полез на встречку, где столкнулся с «SsangYong Actyon», — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Из-за ДТП на площади Энергетиков и Димитровском мосту образовался затор.

В ГИБДД Новосибирска прокомментировали ситуацию на дороге.

— За рулем «Land Rover Discovery» находился 46-летний водитель. От от медицинского освидетельствования он отказался. Был оформлен по статье 12.26 кодекса об административных правонарушениях. В аварии никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом, — сообщил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

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