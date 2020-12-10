Пробки в Новосибирске 10 декабря 2020 года: город встал в 7-балльном заторе

Новосибирск снова встал в пробках из-за снега. Фото: КП

Пробки в Новосибирске 10 декабря 2020 года: город снова встал. Снегопад привел к 7-бальному затору на дорогах. Водители жалуются, что сразу в нескольких районах Новосибирска сложно проехать.

Трудно проехать по улице Богдана Хмельницкого. В «2ГИС» водители сообщают об аварии.

— КАМАЗ задавил легковушку. Стоят обе полосы. Объезд аварии по обочине, лучше ищите другой маршрут, — предупреждают автомобилисты.

Также затор образовался на улице Немировича-Данченко и въезде на Октябрьский мост. Там произошло ДТП.

Кроме того, пробка появилась на улицах Троллейная и Широкая. Сложно проехать на площадях Труда и Энергетиков.

— Ну а что, снег ведь валит.

— На остановке «Автобаза» встретились двое и заняли полторы полосы, поэтому все встало.

По прогнозу синоптиков 10 декабря будет морозно и ветрено. Кроме того, в город снова вернулся снегопад. Автомобилистов просят быть особенно внимательными на дорогах: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, 8 декабря Новосибирск из-за снега встал в 10-балльный затор. В течение дня в городе произошли многочисленные аварии.

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