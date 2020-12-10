Погода в Новосибирске на 10 декабря 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет ветрено и морозно. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске 10 декабря 2020 года: на улице будет морозно и ветрено. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -15 до -17 градусов. Ветер будет северо-западным 6-11 метров в секунду. В Новосибирск снова вернется снег. На дорогах ожидаются гололедица. Днем столбик температура поднимется до -9 — -11 градусов. Будет пасмурно. По области столбик термометра местами опустится до -16 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -16 градусов, днем — -10 градусов, а вечером будет -10 градусов.

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