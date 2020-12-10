Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса умерло более 800 человек. Фото: КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 декабря 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1439 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 24287 человек, в том числе у 1467 детей, при этом выздоровел 19891 пациент, скончались 806 человек.

ученые рассказали, когда переболевшим коронавирусом можно ставить вакцину. Вирусолог Александр Чепурнов объяснил, почему прививка от COVID-19 будет бесполезной, если сделать ее раньше, чем надо. Дело в том, что человек, переболевший коронавирусом, имеет сильный постковидный иммунитет 4 — 6 месяцев. Если в это время поставить вакцину, то антитела, которые уже есть в организме человека, отторгнут антиген, появившийся после прививки.

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