«Его уже никто не ждет»: бездомный пес год прибегает к квартире умершей хозяйки

Сейчас пуделю привели в подобающий вид. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жители Новосибирска ищут новый дом 6-летнему пуделю, который остался на улице. У пса умерла хозяйка, а родственники, которым он достался после ее кончины, бросили его на улице. Но пудель очень скучал по прежней владелице и постоянно прибегал к своему старому дому, где его уже никто не ждал.

Добровольцы ищут собаке новых хозяев. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сейчас пса вылечили, привели в порядок и ищут желающих его приютить.

Если вам приглянулся очаровательный пудель, просьба звонить по номеру 8-913-733-54-36 (Лариса).

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