«Сказал брату, что потерял телефон»: в Новосибирске пропал 36-летний мужчина в черном

Последний раз пропавшего видел его брат. Фото: Лиза Алерт.

В Новосибирске ищут пропавшего 36-летнего Зухридина Анваровича Камалова. Мужчина пропал еще 22 октября. С этого момента до сих пор неизвестно, где он находится.

— Пропавший в конце октября пришел на работу к своему брату, сказал, что остался без телефона. Его брат попросил немного подождать, пока уладит рабочие дела, а когда вернулся, увидел, что нашего потерявшегося уже нет. С того дня он не выходил на связь, не появлялся ни дома, ни на работе. К нам обратились поздно, несколько дней назад. Мы провели все проверки и сейчас оставляем ориентировку, может, кто-нибудь видел этого человека, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и черные глаза. Был одет в черную куртку, черную шапку и темно-зеленый спортивный костюм.

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