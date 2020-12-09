В Новосибирской области многодетную мать с пятью детьми лишили воды за долг в 431 рубль

Воду в доме отключили без предупреждения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Многодетную мать с пятью детьми, живущую в селе Баган на оставили без холодной воды. Все дело в том, что женщина задолжала коммунальщикам 431 рубль, но воду ей отключили без предупреждения. Сибирячка пожаловалась на это в прокуратуру.
— Прокуратура Баганского района провела проверку. Установлено, что МУП «Тепло» незаконно отключили холодную воду семье с пятью несовершеннолетними детьми, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
После того, как о нелегальных действиях стало известно, воду семье тут же вернули.
Напомним, ранее в Новосибирске временно отключали отопление больше чем в 100 домах. Это было связано с дефектом в трубопроводе.
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