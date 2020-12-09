Новосибирцам продают поддельные справки об отсутствии коронавируса за 2 тысячи рублей

Справку об отрицательных результатах на COVID-19 предлагают сделать даже без сдачи анализов. Фото: Иван МАКЕЕВ

На фоне пандемии коронавируса в России появились компании, продающие фальшивые справки с результатами тестов на COVID-19 — без всяких анализов. Чаще всего такие справки продают людям, которым срочно надо трудоустроиться или выехать за рубеж.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) заявил, что поддельный документ можно купить в четверти регионов России, в том числе и в Сибири — в Томской, Иркутской области и Горном Алтае. А федеральные сайты предлагают заказать справку с доставкой из Москвы.

На запрос поисковик выдает множество организаций, готовых сделать за плату фальшивую справку.

—. На одном из сайтов ее обещают сделать за час. Стоимость услуги — 2900 рублей. Также удалось найти группу в соцсетях. Представитель компании рассказал, что по городу справку доставляет курьер в течение дня после заказа. Доставка в другой город займет больше времени. Одна справка стоит 2200 рублей. Но узнав, что «нужна вторая справка» продавец предложил каждую за 1900, — рассказал журналист издания «ЧС-Инфо».

Журналист не заказал справки, поэтому неизвестно, оказывают ли эти компании услугу на самом деле или это мошенники.

Тем временем Народный фронт направил обращения в Генеральную и региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций.

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