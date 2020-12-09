«На улице дышать невозможно»: новосибирцы жалуются на сильный смог в городе

Новосибирцы делятся фото задымленного города.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Днем в среду, 9 декабря, жители Новосибирска пожаловались на густой смог над городом. Дымка от промышленных выбросов повисла над горизонтом в виде плотной «шапочки». Возмущенные сибиряки стали делиться в соцсетях фото и видео задымленного города.
Дымка собралась у Оби. Фото: Дмитрий Шаройкин.
— Ветра нет, вот и смог.
— На «Матрешках» дикая вонь.
— На площади Труда все в дыму. На улицу стараемся меньше ходить, дышать невозможно, — пишут они.
Сервис мониторинга качества воздуха CityAir фиксирует сильное загрязнение.
Дежурный синоптик Новосибирского гидрометцентра Максим Никифоров сообщил КП-Новосибирск, что смог пройдет к утру завтрашнего дня, когда усилится ветер.
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