«На улице дышать невозможно»: новосибирцы жалуются на сильный смог в городе

Новосибирцы делятся фото задымленного города. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Днем в среду, 9 декабря, жители Новосибирска пожаловались на густой смог над городом. Дымка от промышленных выбросов повисла над горизонтом в виде плотной «шапочки». Возмущенные сибиряки стали делиться в соцсетях фото и видео задымленного города.

Дымка собралась у Оби. Фото: Дмитрий Шаройкин.

— Ветра нет, вот и смог.

— На «Матрешках» дикая вонь.

— На площади Труда все в дыму. На улицу стараемся меньше ходить, дышать невозможно, — пишут они.

Сервис мониторинга качества воздуха CityAir фиксирует сильное загрязнение.

Дежурный синоптик Новосибирского гидрометцентра Максим Никифоров сообщил КП-Новосибирск, что смог пройдет к утру завтрашнего дня, когда усилится ветер.

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