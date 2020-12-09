«Романтичный» подарок сделал жене новосибирский блогер

Фото: личный архив.

Сегодня на своей страничке в инстаграм он выложил сторис с поздравлением своей супруги. Денис преподнес ей подарок в красивой оберточной упаковке. Открыв подарок и увидев содержание, раздался восторженный крик. Как оказалось, под блестящей бумагой скрывалась маленькая черная коробка. А вот, что в ней было, осталось для публики секретом. Но громкий бешенный крик и отчаянные прыжки были подтверждением, что от подарка Раиса была на седьмом небе. Значит, подарено то, о чем она давно мечтала. Позже жена Путилина в своих сторис на страничке в Инстаграм написала «Моё самое долгожданное. Чуть позже покажу. Утро добрым и радостным бывает всегда». Как рассказывают близкие семьи, жена Путилина прошла по ссылке в Инстаграм и узнала, какой подарок ее ждал. Как оказалось, это был телескоп последней модели. Теперь она вместе с мужем сможет наблюдать за звездами, видеть даже самые отдаленные небесные тела, наслаждаться звездопадами и загадывать желания. Ведь одно из увлечений Раисы – астрономия. Цена прибора, как выяснилось позже, равна стоимости автомобиля.

Каким же будет следующий подарок? Возможно путевка в палеонтологическую экспедицию. Ведь эта наука о древних окаменевших организмах тоже хобби жены Путилина.

Напоминаем, на днях у новосибирского блогера Дениса Путилина украли страничку в социальной сети Инстаграм. Похищенный никнейм аккаунта putilin_off бизнесмен смог вернуть, а вот полмиллиона подписчиков так и не удалось отвоевать у мошенников.