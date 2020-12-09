В Новосибирске 72-летний пенсионер застрял между стеной и унитазом

Пожилой мужчина сам не смог выбраться из западни. Фото: спасатели МАСС.

В Новосибирске спасатели МАСС помогли 72-летнему пенсионеру. Мужчина жил один. Зайдя в санузел, он оступился, потерял равновесие и упал между стеной и унитазом, а сам выбраться не смог. Пожилого сибиряка решили навестить родственники, но не могли попасть в квартиру — никто не открывал им дверь. Тогда они вызвали спасателей.

— В 12:05 поступила информация, что в Советском районе на улице Гидромонтажная пожилой мужчина упал между стеной и унитазом. Спасатели обеспечили доступ в квартиру, аккуратно извлекли мужчину из-под унитаза и перенесли в комнату, — рассказали спасатели МАСС на своей официальной странице.

Позже пострадавшего осмотрели врачи «скорой помощи».

Напомним, ранее спасатели выезжали к Димитровскому мосту — на его арке заметили мужчину. Однако помощь ему не понадобилась: один из водителей уговорил сибиряка спуститься.

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