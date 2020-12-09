В «Толмачево» построили дорогу, чтобы достать АН-124 из снега после аварийной посадки

С самолета слили все топливо, чтобы сдвинуть его с места. Фото: «АСТ-54»

В Западно-Сибирском управлении Росавиации КП-Новосибирск рассказали, как доставали АН-124, совершивший аварийную посадку в «Толмачево».

— Для эвакуации воздушного судна из Ульяновска прилетели 18 специалистов инженерно-технического состава. С собой они привезли специальное оборудование для того, чтобы поднять судно. Была построена временная дорога общей протяженностью более 300 метров, шириной 12 метров из щебня. Для того, чтобы самолет стал легче и его можно было сдвинуть, слили около 55 тонн топлива, — сообщили в Росавиации.

Судьбу самолета решит собственник — авиакомпания «Волга-Днепр», после того, как будет закончена проверка. На данный момент ими приостановлены все полеты «Руслана». Запрет будет действовать до тех пор, пока не станет известна причина аварии.

Напомним, АН-124 вылетел из Новосибирска в Вену. На его борту было 80 тонн автозапчастей. В воздухе у борта отказал двигатель. По словам очевидцев, они услышали хлопок, а потом как полетели детали. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Воздушное судно садили на большой скорости при полном отказе приборов. В результате жесткой посадки никто не пострадал. На месте аварии работает комиссия.

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