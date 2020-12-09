В Новосибирске коронавирусом заболели 168 человек за сутки: выздоровело больше

Коронавирусом за сутки заболели 168 человек. Фото: КП

В среду, 9 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 168 человек, при этом выздоровели 192 пациента, умерли 8 человек.

На данный момент в реанимации находятся 194 человека, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 56 пациентов.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 24287 человек, в том числе у 1467 детей, выздоровели 19891 пациент, умерли 806 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В Новосибирске с 11 декабря все школьники будут учиться очно, но новогодние каникулы им продлили до 17 января. Губернатор Андрей Травников спрогнозировал рост количества заболевших ковидом в новогодние каникулы. Он поручил минздраву и Роспотребнадзору разработать план, как лучше себя обезопасить в период праздников.

Напомним, все массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

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