В Новосибирске от коронавируса скончались 8 человек за сутки: что о них известно

За сутки от коронавируса умерли 8 человек. Фото: КП

В среду, 9 декабря, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 49 дет, 57 лет,70 лет, и женщины в возрасте 44 года, 61 год, 63 года, 79 лет, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 806 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 194 человека, на ИВЛ — 56 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 168 человек, выздоровели 192 пациента.

С начала вспышки коронавирусом заболели 24287 человек, в том числе 1467 детей, выздоровел 19891 пациент.

С 11 декабря все школьники будут учиться очно, но новогодние каникулы им решили продлить до 17 января.

Из-за вспышки коронавируса медики рекомендует новосибирцам в общественных местах быть в защитных масках, обрабатывать руки антисептиком и держать социальную дистанцию. Режим повышенной готовности продлили до конца марта 2021 года.

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