В «Толмачево» буйный челябинец напал на полицейского и пнул его ногой

Жителя Челябинска будут судить за то, что в аэропорту пнул полицейского. Фото: КП

В Новосибирске на 33-летнего жителя Челябинска завели уголовное дело за то, что он напал на полицейского в аэропорту «Толмачево». Об этом рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

— 2 декабря около 18.00 пьяный мужчина матерился и вел себя неадекватно в зале ожидания. Полицейские доставили его в дежурную часть, где при личном досмотре, он обматерил полицейского, а потом пнул его в колено, — сообщили в ведомстве.

Известно, что мужчина работал в Новосибирске вахтовым методом. Скандал произошел, когда он возвращался домой.

Расследование продолжается. Мужчине грозит серьезное наказание.

Так, например, жителя Омска, который хотел улететь в Таиланд из Новосибирска, оштрафовали на 40 тысяч рублей. В аэропорту сибиряк на радостях перебрал со спиртным. В таком состоянии экипаж самолета отказался пустить его на борт. Он напал на полицейских, которые пришли, чтобы доставить его в дежурную часть. Протрезвев, мужчина признал свою вину.

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